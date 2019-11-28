تعرف على فضل وسيلة لإجراء عمليات نقل البيانات والنسخ الاحتياطي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

تعتبر وحدات الذاكرة الفلاشية USB وقارئ بطاقات الذاكرة USB أفضل وسيلة لإجراء عمليات نقل البيانات والنسخ الاحتياطي وإضافات البيانات، ولكن دائما ما يظهر تساؤل حول كيفية تركيب هذه الأدوات بالهواتف الذكية بسهولة وسرعة، وخاصة أثناء التنقل.



مع هواتف أندرويد يمكن استعمال محول On-The-Go، والمعروف اختصاراً باسم OTG، والمتوفر في الأسواق نظير تكلفة زهيدة ويتضمن قابس Mikro-USB مع قابس USB-C، وعادة ما تدعم الهواتف الذكية الحديثة محول OTG، ومع ذلك ليس هناك ما يضمن أن تعمل أي ذاكرة USB خارجية مع أي محول OTG.

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وفي بعض الأحيان لا يتم التعرف على الأقراص الصلبة USB الخارجية أو أقراص الحالة الساكنة SSDالخارجية؛ نظراً لأن منفذ USB بالهاتف الذكي لا يمكنه توفير الطاقة اللازمة لتشغيل هذه الوسائط، وإذا رغب المستخدم في تشغيل هذه الأقراص مع هاتفه الذكي عن طريق محول OTG، فلابد من إمدادها بالطاقة الكهربائية من خلال مصدر خارجي.

وبالنسبة لهواتف أبل آي فون، فإنه يتوفر لها محول مزود بقابس Lightning ومنفذ USB، والذي يتيح إمكانية توصيل وحدة ذاكرة فلاشية USB وقارئ بطاقة ذاكرة USB به، وإذا كان استعمال المحول معقداً، فيمكن لأصحاب هواتف أندرويد وآي فون استخدام حلول وحدة الذاكرة الفلاشية وقارئ بطاقة الذاكرة، التي يتم تركيبها في مقبس USB أو مقبس Lightning بالهاتف الذكي مباشرة.

وتجدر الإشارة إلى أن تطبيقات مدير الملفات، مثل غوغل Files بهواتف أندرويد، تعد هي النقطة المحورية لنقل الملفات على الهواتف الذكية، ويعتبر تطبيق الملفات في إصدار أبل "آي أو إس 13" هو الأداة المفضلة لنقل البيانات بأجهزة أبل الجوالة.