Acme تطلق مضخم البلوتوث PS407 للاستخدامات الشاقة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
أطلقت Acme مضخم البلوتوث PS407 للاستخدامات الشاقة بـ 60 يورو.
وأوضحت الشركة الليتوانية أن المضخم الجديد مقاوم للماء وفقا لفئة الحماية IPX7، ومزود ببطارية سعة 2500 مللي أمبير ساعة تصل مدة تشغيلها إلى 25 ساعة، وحجمه 190 × 80 × 80 ملم، أما وزنه فهو 524 غراماً.
ويمكن لمضخم الصوت، الاقتران بالهاتف الذكي أو الحاسوب اللوحي عبر البلوتوث أو بجاك 3.5 ملم.
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