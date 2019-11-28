الارشيف / اخبار الخليج

Acme تطلق مضخم البلوتوث PS407 للاستخدامات الشاقة

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر Acme تطلق مضخم البلوتوث PS407 للاستخدامات الشاقة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 نوفمبر 2019

Acme تطلق مضخم البلوتوث PS407 للاستخدامات الشاقة

متابعات_الخليج 365

أطلقت Acme مضخم البلوتوث PS407 للاستخدامات الشاقة بـ 60 يورو.

Advertisements

 

وأوضحت الشركة الليتوانية أن المضخم الجديد مقاوم للماء وفقا لفئة الحماية IPX7، ومزود ببطارية سعة 2500 مللي أمبير ساعة تصل مدة تشغيلها إلى 25 ساعة، وحجمه 190 × 80 × 80 ملم، أما وزنه فهو 524 غراماً.

 

ويمكن لمضخم الصوت، الاقتران بالهاتف الذكي أو الحاسوب اللوحي عبر البلوتوث أو بجاك 3.5 ملم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر Acme تطلق مضخم البلوتوث PS407 للاستخدامات الشاقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا