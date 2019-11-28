Acme تطلق مضخم البلوتوث PS407 للاستخدامات الشاقة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أطلقت Acme مضخم البلوتوث PS407 للاستخدامات الشاقة بـ 60 يورو.

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وأوضحت الشركة الليتوانية أن المضخم الجديد مقاوم للماء وفقا لفئة الحماية IPX7، ومزود ببطارية سعة 2500 مللي أمبير ساعة تصل مدة تشغيلها إلى 25 ساعة، وحجمه 190 × 80 × 80 ملم، أما وزنه فهو 524 غراماً.

ويمكن لمضخم الصوت، الاقتران بالهاتف الذكي أو الحاسوب اللوحي عبر البلوتوث أو بجاك 3.5 ملم.