ما هي أحدث طريقة للتخلص من حصى المرارة طبيعياً؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

حصى المرارة من الأمراض الوخيمة والمزعجة التي تضايق الكثيرين ، بسبب آلامها المتكررة والصعبة والتي تجعل الناس يكرهون حياتهم .



بالإضافة إلى أنه لا يمكن التخلص منها إلا بعمليات جراحية وتخدير وغير ذلك مما يقلق الكثيرين ويفضلون إحتمال آلامها لخوفهم من أي تدخل جراحي .

والألم الناتج عن هذا المرض يكون على هيئة آلام أعلى البطن ، وعسر الهضم ، وفقد للشهية ، بالإضافة إلى الشعور بالغثيان والتقيؤ ، ويستمر المرضى على بعض أنواع من العلاج وإلإبر ( حقن الأنسولين ) للتقليل من الألم ، ولكن بقاء الحصى في المرارة يمكن أن يسبب عواقب وخيمة لأنه في النهائة لابد من التخلص منها .

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اليوم نقدم لكم طريقة بديلة رائعة ستخلصك من حصى المرارة بدون أي عمليات وأي مواد مخدرة بل وأنت بكامل وعيك وبدون أي ألم .

هذه الطريقة الحديثة التي اخترعها الأطباء الألمان وبدأوا في إستخدامها بالفعل وهي تسمى ب ” تفتيت الحصى ” هذه الطريقة الجديدة التي تكون بواسطة موجات صوتية عالية تعمل على تفتيت الحصى واحدة تلو الأخرى دون أي أضرار على البنكرياس ، وتكون في عدة جلسات حتى تنتهي تماماً ويخرج الفتات من الجسم بواسطة عصارات الجسم .

وقد تحدث د. فوشيونام أحد الأطباء المتخصصين بالباطنية على قناة DW العربية في برنامج ” صحتك بين يديك ” : قائلاً أن عملية تفتيت الحصى بالموجات الصوتية ذات الضغط العالي هو أفضل طريقة للتخلص من حصى المرارة وأفضل من العمليات الجراحية لأنها تحافظ على عمل البنكرياس وكذلك لا تسبب أي ضرر لخلايا لانغرهانش الموجودة بداخله ، على عكس العمليات فيتم إزالة كل شيئ فيها من الجسم ..

كما أن تفتيت الحصى بالموجات الصوتية ليس فقط لحصى المرارة بل وأيضا لحصى الكلى والمثانة وغيرها .