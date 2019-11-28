تعرف على الخلطات السرية لإزالة أصعب البقع عن الملابس!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

إذا كنت تبحثين عن خلطات طبيعية لإزالة البقع الصعبة عن الملابس وسئمت من مساحيق التنظيف الكيميائية، إليك سلسلة من الخلطات لإزالة البقع عن الملابس بأسرع وقت ممكن:



- خلطة البيكنغ صودا: كلّ ما عليك فعله هو خلط ملعقة من الصابون السائل لغسل الصحون مع 3 ملاعق من بيروكسيد الهيدروجين المتوفر في الصيدليات وملعقتين من البيكنج صودا. ضعي الخلطة على البقعة وأفركيها جيّداً ومن ثمّ أزيلي الخلطة بواسطة الماء الساخن.

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هذه الخلطة ستساعدك على التخلّص من البقع بأسرع وقت ممكن، ولكن قبل إستخدامها ننصحك بتجربتها على قطعة قماش ملونة للتأكّد من أنّها لن تؤدي إلى تلف ألوان الملابس.

- خلطة الخلّ والملح: اخلطي مقداراً من الخلّ مع مقدار من الماء الساخن بنفس الكمية، أضيفي على الخلطة 4 رشّات من الملح، ومن ثمّ ضعي الخلطة على البقع الصعبة. من ثمّ اغسلي الملابس بواسطة الماء الدافئ وستحصلين على النتائج المرجوّة.

- خلطة ملح الليمون: ننصحك بإستخدام هذه الخلطة للملابس البيضاء، أخلطي كمية من ملح الليمون مع الماء الساخن وضعي الخلطة على بقع الملابس البيضاء، ستلاحظين أن ملح الليمون سيساعدك على الحصول على ملابس ناصعة البياض، إضافة إلى رائحة منعشة وزكية.