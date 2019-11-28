شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خلال 7 أيام فقط.. تخلصي من التجاعيد بكريم طبيعي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 نوفمبر 2019 متابعات_الخليج 365 تعطينا الطبيعة الكثير من الهدايا التي لا تحصى وتوفر لنا عناصر أساسية يمكن من خلالها الحصول على علاجات سحرية وطبيعية وفعالة لا تكلف الكثير، وإحدى هذه العالجات هو الكريم الطبيعي الذي يكافح التجاعيد بطريقة سهلة وسريعة، إليك طريقة تحضيره:

المكونات: Advertisements رشفة من زيت الزيتون أو زيت اللوز، صفار بيضة، كمية صغيرة من الفازلين، القليل من العسل الطبيعي. الطريقة: - ذوّبي الفازلين على درجة حرارة عالية إلى أن يصبح سائل وأضيفي إليه العسل الزيت وصفار البيضة. ويتم وضع الكريم على البشرة لمدة ساعتين قبل النوم مع تدليك المناطق المجعدة من البشرة لكي يخفي التجاعيد.

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