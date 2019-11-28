عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

ظهور الغمازات عند الإبتسام من الصفات الجمالية لدى الشخص ,لهذا نجد العديد من الأشخاص يتساءلون عن وجود طريقة تمكنهم من الحصول على غمازات في منطقة الخدود بدون عمليات جراحية ,أو استخدام المكياج , إليكم أفضل طريقة للحصول على غمازات حقيقية بعيداً عن استخدام المكياج ,لكن هذه الطريقة تحتاج صبر كبير ,وقوة تحمل للألم حتى تحصلي على النتيجة المطلوبة .



المواد المستخدمة :

قلم جاف .

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الطريقة :

قومي بالإبتسامة بشكل عريض ,حددي المكان الذي تريدين ظهور الغمازة فيه عن طريق قلم جاف ,بضغط عليها بقوة نسبياً .

قومي بضغط بواسطة القلم على الجهتين معاً ,أو كل جهة على حدها ,توقفي عن الضغط عند ظهور الاحمرار في المنطقة .

مدة الضغط يجب أن تكون بين الخمسة دقائق إلى عشرة دقائق ,حسب قوة التحمل لديك .

يجب عليك الالتزام بهذه الطريقة أسبوعين كحد أدنى ,لتبدأ الغمازات بالظهور ,مع العلم أن الغمازات سوف تظهر بعد كل عملية ضغط ,لاتنسي الالتزام بهذه الطريقة من شهر إلى شهرين ولمدة عشر دقائق يومياً ,واختلاف المدة على حسب نوع الجلد , إن كان الجلد لديك جاف فسوف تطول مدة ظهور الغمازات ,على عكس الخدود الطرية والكبيرة ,هذه الطريقة مجربة وليست لديها أي ضرر .