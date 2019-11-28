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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دراسة تكشف عن فوائد البامية! والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
أفادت دراسة أجرتها خبيرة التغذية الفرنسية "فاليرى إسبيناس"، أن البامية الرومي تحتوي على العديد من المغذيات وتمتاز بفوائد عدة.
وأشارت الدراسة إلى أن البامية تحتوي على فيتامين "سي"، كما أنها غنية بالألياف، وتساعد في تنظيم السكر والكوليسترول، كما أن البامية الرومي تحتوي على حامض الفوليك، مما يجعلها من الخضراوات المهمة خلال فترة الحمل.
وأضافت الدراسة أن البامية الرومي تحافظ على الكلى لأنها تحتوي على مواد مضادة للأكسدة، كما أن لها القدرة أيضا على مكافحة التجاعيد.
والبامية من الأطباق المشهورة في الكثير من البلدان العربية، وهي تؤكل عادة مطبوخة مع صلصة الطماطم وقطع اللحم، وتكون على شكل يخنة تقدم مع الأرز في الصلصة الرخوة، كما أنها قد تطبخ صينية في الفرن، وتكون غليظة القوام وتقدم مع الخبز وتؤكل غمسا.
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