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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر باحثون: "ريجيم البرد" لخسارة الوزن في فصل الخريف والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
توصل باحثون يابانيون في دراسة نشرتها صحيفة "فرانكفورتر روندشاو" إلى حمية غذائية أطلقوا عليها (رجيم البرد)، وهي نظام غذائي جديد يساعدك على خسارة بعض الكيلو غرامات من وزنك دون الحاجة لحساب كميات السعرات الحرارية المتناولة في كل وجبة أو حتى اللجوء لممارسة الرياضة.
أوصى الباحثون في هذه الدراسة، باتباع رجيم البرد من خلال التعرض للطقس البارد بشكل منتظم يومياً لمدة ساعتين، بعد رصدهم لتراجع معدلات الدهون في أجسام أشخاص قضوا ساعتين يومياً في درجة حرارة 17 درجة مئوية لمدة ستة أسابيع، على العكس من مجموعة أخرى خضعت للدراسة ذاتها وكانوا يقضون وقتهم في غرف جيدة التدفئة دون التعرض كثيراً للطقس البارد، كما وضح القائمون على الدراسة أن نسبة الدهون البنية كانت زائدة بشكل واضح لدى الأشخاص الذين تعرضوا للبرد، والدهون البنية لا تسبب السمنة على عكس الدهون البيضاء، ودورها يتركز على تدفئة الجسم، لذا تستهلك الكثير من السعرات الحرارية.
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