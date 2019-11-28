حقائق لا تعرفونها عن الحمص

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

اهتم بتناول الحمص إذا كنت تبحث عن بديل صحي لأكل الخضار، لأن هذا الطبق الجانبي يمتاز بأنه يحتوي على عصير الحامض والثوم والطحينة وزيت الزيتون، كما أنه غني بالبروتين والألياف والدهون الصحية.



يحتوي مقدار ثلث كوب من الحمص على 140 سعرة حرارية، في الوقت الذي يوفر فيه للجسم مغذيات مكثفة، لذلك يعتبر محتواه من السعرات الحرارية بين القليل والمعتدل، ويوصي خبراء التغذية بتناول الحمص عند اتباع حمية غذائية للتخسيس.

كما يمتاز الحمص بأنه خالٍ من الدهون الصلبة والمضافة والسكر والنشويات المكررة، لذلك من هذه الناحية يعتبر محتواه من السعرات الحرارية عالياً نسبياً، ولذلك يتم تصنيف المحتوى بالمعتدل.

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ومعظم السعرات الحرارية التي يحتويها الحمض مصدرها الكربوهيدرات، إذ يوجد 16 غراماً من الكربوهيدرات في مقدار ثلث الكوب من الحمص. ويحتوي المقدار نفسه من الحمص على 4 غرامات من الألياف الغذائية، وهي عنصر هام لتسهيل عملية الهضم والإخراج.

كما يحتوي ثلث الكوب من الحمص على 4 غرامات من البروتين، لكنه بروتين غير مكتمل الأحماض الأمينية مثل التي توجد في اللحوم والألبان.

كذلك، يوفر الحمص نسبة جيدة من حمض الفوليك (فيتامين ب9) والحديد، ويلعب حمض الفوليك دوراً هاماً في نمو الجنين أثناء الحمل، كما يقوم الحديد بتعزيز عملية إيصال الأوكسجين لأجزاء الجسم المختلفة.