دراسة أميركية تكشف عن أفضل فطور صحي يمكن تناوله

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

وجدت دراسة أميركية حديثة، أن أفضل فطور صحي يمكن تناوله في الصباح من دون اكتساب المزيد من الوزن والذي يتّبعه غالبية من يتمتعون بقوام رشيق، ذلك الذي يحتوي على الفاكهة والحبوب من القمح الكامل والغرانولا.



وأجرى الباحثون في مختبر الأغذية والعلامة التجارية بجامعة كورنيل، استطلاعاً عبر الإنترنت يشمل الأشخاص الذين لديهم محيط خصر مثالي ومؤشر كتلة جسم مثالي أيضاً، ولا يتبعون الحمية غالبا، لأنهم لا يواجهون مشاكل مع أوزانهم.

وطرح الباحثون مجموعة من الأسئلة عن أوزانهم وعاداتهم الغذائية، وجمعوا إجابات 147 شخصاً من المستطلعة آراؤهم، وتبيّن أن جميعهم لديهم مؤشر كتلة جسم 21.7، علماً بأن المؤشر المثالي والصحي يقع بين 18.5 و24.9، بحسب هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية.

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وأوضحت إجابات المستطلعة آراؤهم، أن أكثر من الثلث أي 35% يأكل السلطة يومياً مع الغداء، و63% منهم يتناولون الخضار يومياً على العشاء و61% يقولون ان الدجاج وجبتهم المفضلة.

كما أظهرت الاحصائية، أن الأشخاص الذين يتمتعون بجسم رشيق عادة ما يتناولون في إفطارهم الفاكهة والحبوب والغرانولا، بنسبة 51% و41% و33% على التوالي. ونسبة 32% من المستطلعة آراؤهم يتناولون الخبز على الإفطار و31% يتناولون البيض و26% يشربون القهوة، وفقط 4% منهم يتجاهلون وجبة الإفطار الأساسية.

أما في ما يتعلّق بوجبات "سناك" التي يتناولها هؤلاء الأشخاص، فقد تصدّرت الفاكهة اختياراتهم بنسبة 39% ثم المكسرات بنسبة 20%.