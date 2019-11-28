الصين تحتج على تشريع أمريكي يساند متظاهري هونج كونج وتتوعد برد انتقامي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استدعت وزارة الخارجية الصينية الخميس، سفير الولايات المتحدة في بكين تيري برانستاد، للاحتجاج على توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مشروعي قانون يدعمان المحتجين في هونج كونج، كما دعت واشنطن إلى الامتناع عن تطبيقه «لتجنب إلحاق مزيد من الأضرار» بالعلاقات بين البلدين، متوعدة في الوقت ذاته برد انتقامي على الإجراء.

ويجبر «قانون حقوق الإنسان والديمقراطية في هونج كونج» الرئيس الأمريكي على مراجعة الوضع التجاري التفضيلي للمدينة سنوياً ويهدد بإلغائه في حال تم تقييد الحريات في المنطقة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي، كما وقّع ترامب كذلك على قانون يحظر بيع الغاز المسيل والرصاص المطاطي، وغيرها من المعدات التي تستخدمها قوات الأمن في هونج كونج في قمع المتظاهرين.

ويأتي مشروع القانون في وقت تجري فيه أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم مفاوضات لإتمام اتفاق جزئي للتخفيف من حدة الحرب التجارية بينهما.

وطالب نائب وزير الخارجية الصيني لي يوشينج في بيان لوزارة الخارجية الولايات المتحدة الأمريكية بعدم تطبيق مشروعي القانون «والتوقف عن التدخل في شؤون هونج كونج والشؤون الداخلية للصين».

وقالت الوزارة: «الصين ستتصدى بحزم للتصرفات الخاطئة من جانب الولايات المتحدة، وسوف تكون الولايات المتحدة مسؤولة عن كل العواقب»، كما حذرت من أن بكين ستتخذ «إجراءات مضادة صارمة»، رداً على التشريع الأمريكي المساند للاحتجاجات المناهضة للحكومة في هونج كونج، وقالت إن محاولات التدخل في المدينة مآلها الفشل.

كما قالت الحكومة التي تساندها بكين في هونج كونج إن التشريع بعث برسالة خاطئة للمتظاهرين ويمثل «تدخلا واضحاً» في شؤون المدينة الداخلية.