محمد بن سلمان.. حللت أهلاً ونزلت سهلاً



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة الذي وصل البلاد، أمس، في زيارة دولة تستمر يومين، وذلك في مطار الرئاسة بأبوظبي، بحضور سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني.

وجرت لضيف البلاد الكبير الأمير محمد بن سلمان مراسم استقبال رسمية لدى وصوله قصر الوطن في العاصمة أبوظبي، فيما رافق موكبه ثلة من الفرسان على صهوات الخيول العربية الأصيلة في ساحة القصر.

وقبيل وصول موكب الأمير محمد بن سلمان، حلق فريق «فرسان الإمارات» الوطني للاستعراضات الجوية في سماء القصر، مشكلاً لوحة بعلم المملكة العربية السعودية.. وقدمت فرقة الفنون الشعبية عروضها الفولكلورية وأهازيجها التراثية المتنوعة.. ولوح مجموعة من الأطفال بعلمي البلدين تعبيراً عن ترحيبهم واحتفائهم بالزيارة.

ثم اصطحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. الأمير محمد بن سلمان إلى منصة الشرف وعُزف السلامان الوطنيان للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.. فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيباً بزيارة ولي العهد. وكانت طائرات حربية إماراتية رافقت الطائرة التي تقل الأمير محمد بن سلمان لدى دخولها أجواء الإمارات، تحية لسموه.

وصافح الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.. كبار مستقبليه، من سمو الشيوخ والوزراء والمسؤولين.. الذين رحبوا بزيارته إلى بلده الثاني دولة الإمارات، فيما صافح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الوزراء وكبار المسؤولين ضمن الوفد المرافق للأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية.

وغرد صاحب السمو ولي عهد أبوظبي على «تويتر»: «يسرني الترحيب بزيارة أخي وصديقي محمد بن سلمان إلى بلده الثاني الإمارات.. يحل ضيفاً عزيزاً وكريماً بين أهله».

وكان في الاستقبال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وسمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان عضو المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، واللواء الركن بحري طيار الشيخ سعيد بن حمدان بن محمد آل نهيان قائد القوات البحرية، والشيخ راشد بن حمدان بن محمد آل نهيان رئيس مجلس إدارة هيئة طيران الرئاسة، والشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي.

فيما يضم الوفد المرافق لولي العهد السعودي، الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي آل سعود نائب أمير منطقة القصيم، والأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير منطقة الرياض، والأمير عبدالعزيز بن سلمان آل سعود وزير الطاقة، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف آل سعود وزير الداخلية، والأمير عبدالله بن بندر آل سعود وزير الحرس الوطني، والأمير خالد بن سلمان آل سعود نائب وزير الدفاع، والأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، والأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة.. بجانب الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة والاستثمار، ومحمد بن مزيد التويجري وزير الاقتصاد والتخطيط، والدكتور حمد بن محمد آل شيخ وزير التعليم، وبندر بن إبراهيم الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية، وعادل بن أحمد الجبير وزير دولة للشؤون الخارجية، وياسر بن عثمان الرميان محافظ صندوق الاستثمارات العامة، وأحمد الحقباني محافظ الهيئة السعودية للجمارك العامة، وأحمد بن عقيل الخطيب مستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وبدر بن محمد العساكر مدير المكتب الخاص لسمو ولي العهد، والدكتور بندر بن عبيد الرشيد سكرتير سمو ولي العهد، وتركي بن عبدالله الدخيل سفير المملكة لدى دولة الإمارات. (وام)