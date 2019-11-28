دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع ابل تدعم هواتف iPhone 12 Pro العام المقبل بشاشات OLED من سامسونج ظهر على التقنية بلا حدود.

أكد تقرير جديد على أن ابل قد عقدت إتفاق مع شركة سامسونج لتكون المورد الحصري لشاشات OLED لهواتف iPhone 12 Pro العام المقبل.

بدأت الملامح الأولى لإصدارات ابل من هواتف iPhone 12 في الإنتشار في الفترة الأخيرة، وفي أحدث التفاصيل التي جاءت عبر ETNews حول هاتف iPhone 12 Pro ، أشير إلى أن ابل قد عقدت إتفاق مع سامسونج لتكون المورد الحصري لشاشات Y-OCTA OLED.

تستعد شركة ابل لتطوير إصدارات 2020 من هواتف الأيفون، والتي تأتي بميزة الإتصال بشبكات الجيل الخامس للمرة الأولى، ولقد أكدت ابل في تصريحاتها على توقعات بشحنات تتخطى 100 مليون وحدة من هواتف الأيفون العام المقبل.

كما أكدت التفاصيل الجديدة التي جاءت عبر ETNews على أن سامسونج ستكون المورد لشاشات OLED لهاتف iPhone 12 Pro المميز بحجم 5.4 إنش، و iPhone 12 Pro Max بحجم 6.7 إنش.

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ومن المقرر أن تقدم سامسونج شاشات OLED بتقنية Y-OCTA التي تستخدم إستشعار اللمس في on-cell، لذا لن تتطلب طبقة إضافية منفصلة لحساسية اللمس، مما يدعم الإصدارات القادمة من هواتف الأيفون بتصميم أنحف، وبتكلفة أقل في عملية التصنيع.

وتشير التوقعات إلى أن ابل تدعم كافة إصدارات العام المقبل بشاشات OLED، وهو السبب لإتجاه ابل إلى الإعتماد على شركة سامسونج كمورد رئيسي لإصدارات العام المقبل، نظراً لإستعداد منشآت العملاق الكوري لإستقبال وتنفيذ طلبات التوريد خلال هذه الفترة.

يذكر أن ابل تستعد أيضاً لإطلاق هاتف iPhone SE 2 المميز بشاشة LCD بحجم 4.7 إنش في 2020، أيضاً إلى جانب هاتفي iPhone 12 Pro، و iPhone 12 Pro Max تقدم ابل أيضاً iPhone 12 الرئيسي بشاشة OLED وحجم 6.1 إنش، على أن يعتمد الأخير على كلاً من سامسونج وLG لتوريد شاشات OLED.

المصدر

هذا الموضوع ابل تدعم هواتف iPhone 12 Pro العام المقبل بشاشات OLED من سامسونج ظهر على التقنية بلا حدود.