شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات العراقية تفرض حظر التجوال فى محافظة ذى قار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أفاد مصدر محلي عراقي بمحافظة ذي قار صباح اليوم الخميس بأنه تم فرض حظر للتجوال في المحافظة.

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وقال المصدر في تصريح لقناة "السومرية نيوز" إن "القوات الامنية فرضت حظرا شاملا على التجوال في ذي قار حتى اشعار اخر، مشيرا الى ان ذلك جاء على خلفية المصادمات التي وقعت بين المتظاهرين والقوات الامنية والتي ادت الى وقوع اصابات بين الجانبين".

وأفاد مصدر محلي في ذي قار، اليوم الخميس، بان هناك عمليات كر وفر بين المتظاهرين والقوات الامنية في مدينة الناصرية، فيما اشار الى ان هذه القوات أعادت بالقوة فتح جسري الزيتون والنصر بعد ابعاد المتظاهرين.