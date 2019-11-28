شكرا لقرائتكم خبر عن ملك البحرين يصدر مرسوما ملكيا بإعادة تنظيم وزارة المواصلات والاتصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المادة الأولى : يُعاد تنظيم وزارة المواصلات والاتصالات وذلك على النحو الآتي: وزير المواصلات والاتصالات، ويتبعه : أولاً: إدارة الاتصال والتسويق. ثانياً: إدارة الاتصالات. ثالثاً: الوكيل المساعد للموارد والمعلومات، وتتبعه: 1- إدارة نظم المعلومات. 2- إدارة الموارد البشرية. 3- إدارة الموارد المالية. رابعاً: وكيل الوزارة للنقل البري والبريد، ويتبعه: 1- إدارة تنظيم قطاع البريد. 2- الوكيل المساعد للبريد، وتتبعه: أ- إدارة العمليات والعلاقات البريدية. ب- إدارة المكاتب البريدية. 3- الوكيل المساعد للنقل البري، وتتبعه: أ- إدارة تنظيم النقل البري. ب- إدارة مشاريع النقل البري. ج- إدارة تخطيط ودراسات النقل البري. د- إدارة رقابة وتفتيش النقل البري. خامساً: وكيل الوزارة لشؤون الطيران المدني، ويتبعه: Advertisements 1- الوكيل المساعد للملاحة الجوية وخدمات الأرصاد الجوية، وتتبعه: أ- إدارة الحركة الجوية. ب- إدارة نظم الملاحة الجوية. ج- إدارة الأرصاد الجوية. 2- الوكيل المساعد للنقل الجوي وسلامة وأمن الطيران، وتتبعه: أ- إدارة النقل الجوي. ب- إدارة سلامة وأمن الطيران. ج- إدارة التراخيص الجوية. سادساً: وكيل الوزارة لشؤون الموانئ والملاحة البحرية، ويتبعه: 1- الوكيل المساعد لشؤون الموانئ، وتتبعه: أ- إدارة عمليات الموانئ والخدمات الفنية. ب- إدارة الشؤون التجارية والمناطق اللوجستية. ج- إدارة الأمن والسلامة. 2- الوكيل المساعد لشؤون الملاحة البحرية، وتتبعه: أ- إدارة السلامة وحماية البيئة البحرية. ب- إدارة تسجيل السفن وشؤون البحارة. المادة الثانية : يُلغى المرسوم رقم (78) لسنة 2016 بإعادة تنظيم وزارة المواصلات والاتصالات، كما يُلغى كل نص يخالف أحكام هذا المرسوم. المادة الثالثة : على وزير المواصلات والاتصالات تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمَل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.

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