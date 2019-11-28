شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تؤكد دعمها إقامة دولة فلسطينية مستقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال الرئيس الصيني شي جين بينج إن بلاده تدعم فلسطين في إقامة دولة مستقلة ذات سيادة كاملة على أساس حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف بينج – في كلمة اليوم بمناسبة "اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني" - أن قضية فلسطين هي محور قضية الشرق الأوسط، وإنه من مصلحة المجتمع الدولي أن يجد حلا عادلا وشاملا للقضية الفلسطينية، ويساعد فلسطين وإسرائيل على تحقيق التعايش السلمي والتنمية المشتركة.

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وتابع بينج أنه يجب على المجتمع الدولي أن يحمي النزاهة والعدالة، ويتمسك بقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبدأ "الأرض مقابل السلام" وحل الدولتين، من أجل خلق أجواء تفضي إلى استئناف محادثات السلام الفلسطينية-الإسرائيلية.

وأشار بينج إلى أن الصين بصفتها صديقا وشريكا وشقيقا طيبا للشعب الفلسطيني، فهي داعم ثابت لمحادثات السلام الفلسطينية-الإسرائيلية، مشددا على دعم الصين للقضية العادلة للشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه الوطنية المشروعة، وإقامة دولة مستقلة ذات سيادة كاملة على أساس حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ولفت بينج إلى أن الصين مستعدة للعمل مع المجتمع الدولي على دفع محادثات السلام الفلسطينية-الإسرائيلية قدما، والسعي من أجل إحلال سلام دائم وعادل وشامل في الشرق الأوسط.