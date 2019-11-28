مصدر مالى: لبنان سدد سندات دولية قيمتها 1.5 مليار دولار تستحق اليوم الخميس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدر مالى، اليوم الخميس، إن لبنان سدد سندات دولية قيمتها 1.5 مليار دولار تستحق اليوم الخميس، فضلا عن قسيمة العائد. ينوء لبنان بأحد أكبر أعباء الدين في العالم ويمر بأزمة اقتصادية حادة. كان البنك المركزي قال في وقت سابق إنه مستعد لسداد استحقاقات الدين العام عند حلولها من أجل حماية الاستقرار المالي للدولة.

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