شكرا لقرائتكم خبر عن إيران تحمّل العراق مسئولية الفشل فى حماية قنصليتها بالنجف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي اليوم الخميس، إن الحكومة العراقية مسئولة عن حماية قنصلية إيران بمدينة النجف، وذلك بعد يوم من مهاجمة محتجين عراقيين مبنى القنصلية وإضرام النار فيه.

ونقل التلفزيون الرسمي عن موسوي قوله "الحكومة العراقية مسؤولة عن حماية المراكز والبعثات الدبلوماسية لديها... طهران تستنكر بقوة هذا الاعتداء وتطالب باتخاذ إجراءات مسؤولة وحازمة ومؤثرة من قبل الحكومة العراقية في مواجهة العناصر المخربة والمعتدية". Advertisements وكان متظاهرون قد اقتحموا القنصلية الإيرانية في مدينة النجف بجنوب العراق أمس وأضرموا فيها النيران، في خطوة تُعد تطورا جديدا في الاحتجاجات العراقية. وقالت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء إن موظفي القنصلية، والذين تم إجلاؤهم من المبنى قبل قليل من اقتحامه، "سالمون وبخير". وأدان العراق الهجوم.

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