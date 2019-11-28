شكرا لقرائتكم خبر عن بشار الأسد لـ"بارى ماتش": نطالب فرنسا بسحب عناصر قواتها من سوريا حقنا للدماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر الرئيس السورى بشار الأسد عن غضبه الشديد لتدخل القوات الفرنسية على الأراضى السورية، مطالبا الحكومة الفرنسية بسحب عناصر قواتها من بلاده حقنا للدماء.

وطالب الأسد فى مقابلة مع صحيفة بارى ماتش الفرنسية، حكومة فرنسا لمراجعة القانون الدولى والعمل به والتوقف عن دعم كل ما من شأنه أن يزيد الدماء والقتل فى سوريا.

وقال الأسد، خلال لقاء مع صحيفة "بارى ماتش" الفرنسية: "إن وجود قوات فرنسية على الأرض السورية دون موافقة حكومتها يعد احتلالا وشكلا من أشكال الإرهاب، والمطلوب من الحكومة الفرنسية العودة إلى القانون الدولى والتوقف عن دعم كل ما من شأنه أن يزيد الدماء والقتل والعذاب فى سوريا".

Advertisements

وكان وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، قال إن استئناف العلاقات الدبلوماسية مع سوريا ليس مطروحا على الطاولة، مشيرا إلى أن الحرب هناك لم تنته بعد.

وأوضح الرئيس الأسد أنه لا يوجد أى تعاون بين سوريا والولايات المتحدة الأمريكية فى أى شيء إذ لا يمكن التعاون فى مكافحة الإرهاب مع من يدعم الإرهاب، لافتاً إلى أن بوش قتل مليوناً ونصف مليون عراقى تحت عنوان الديمقراطية، وساركوزى ساهم فى قتل مئات الآلاف من الليبيين تحت عنوان حرية الشعب الليبى واليوم فرنسا وبريطانيا وأمريكا يخرقون القانون الدولى تحت عنوان دعم الأكراد الذين هم من الشعب السورى وليسوا شعباً مستقلاً.