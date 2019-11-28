شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يشكل خلايا أزمة تضم قيادات عسكرية لضبط الأمن فى المحافظات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وجاء في البيان "تم تشكيل خلايا أزمة برئاسة السادة المحافظين و تقرر تكليف بعض القيادات العسكرية ليكونوا أعضاء في خلايا الأزمة لتتولى القيادة والسيطرة على كافة الأجهزة الأمنية والعسكرية في المحافظات ولمساعدة السادة المحافظين في أداء مهامهم".
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