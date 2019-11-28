شكرا لقرائتكم خبر عن إضراب مفتوح لنقابة محطات الوقود فى لبنان اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت نقابة أصحاب محطات الوقود فى لبنان، اليوم الخميس، الدخول فى إضراب مفتوح.

وحسب موقع روسيا اليوم، أرجعت النقابة قرار الإضراب إلى "حجم الخسائر المتمادية التى لحقت بالقطاع نتيجة وجود دولارين (لسعر الصرف) فى السوق، وعدم التزام مصرف لبنان والشركات المستوردة للمشتقات النفطية بما تم الاتفاق عليه".

ودافعت النقابة عن القرار بالقول إنها "تريثت كثيرا قبل الإعلان عن الخطوة"، مشيرة إلى أنها انتظرت تحديد لقاء مع رئيس الجمهورية، لكن لم يأت بعد.

ومسبقا، اتفق مصرف لبنان والشركات المستوردة للمشتقات النفطية، على تسليم المحروقات إلى أصحاب المحطات بالكميات اللازمة بالليرة اللبنانية وليس الدولار، وفقا لجدول تركيب الأسعار الرسمى الصادر عن وزارة الطاقة والمياه، وإلزام المحطات ببيع المستهلك بالليرة وبالسعر المحدد.

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واتهمت الحكومة كذلك بعدم تنفيذ أى من الوعود التى قطعها رئيس الوزراء، سعد الحريرى، "ولم تتخذ وزارتا الطاقة والاقتصاد والمؤسسات المعنية أى إجراء يحمي مصالحنا".

وشهدت محطات الوقود فى بيروت أمس الأربعاء تهافتا من قبل المواطنين لملء خزانات سياراتهم بالمحروقات، بعد الإعلان عن قرار الإضراب، وبعض المحطات أقفلت ورفعت خراطيمها.

ويواجه المستوردون صعوبات في استبدال الليرة اللبنانية بالدولار بسعر الصرف الرسمي عند 1507.5 ليرة مقابل الدولار.

ويخيم القلق على الأسواق المالية نتيجة تحكم السوق السوداء بسعر صرف الليرة اللبنانية في ظل شُح في الدولار الأمريكي. وبلغ سعر الدولار إلى مستويات قياسية لم تشهدها الأسواق في ظل أزمات سياسية وأمنية.