مقتل متظاهرين اثنين في اشتباكات مع قوات الأمن جنوبي العراق

بغداد/ محمد وليد/ الخليج 365

أفاد مصدر أمني عراقي، الخميس، بأن متظاهرين اثنين قتلا وأصيب 33 آخرون بجروح خلال اشتباكات مع قوات الأمن وسط مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار جنوبي البلاد.

وقال مصدر أمني في شرطة ذي قار للأناضول، مفضلا عدم ذكر اسمه، إن قوات الأمن اصطدمت منذ الساعات الأولى لفجر الخميس، مع متظاهرين، في محاولة منها السيطرة على جسري النصر والزيتون وسط المدينة المغلقين منذ الأربعاء أمام حركة السير.

وأضاف أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل متظاهرين اثنين وإصابة 33 آخرين بجروح متفاوتة.

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وتشهد بغداد ومحافظات أخرى في الوسط والجنوب احتجاجات غير مسبوقة ضد الحكومة منذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وتخللت الاحتجاجات أعمال عنف واسعة النطاق خلفت 348 قتيلا على الأقل و15 ألف جريح، وفق إحصاء أعدته الخليج 365، استنادا إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية تتبع البرلمان)، ومصادر طبية وحقوقية.

وطالب المحتجون في البداية بتأمين فرص عمل وتحسين الخدمات ومحاربة الفساد، قبل أن تتوسع الاحتجاجات بصورة غير مسبوقة وتشمل المطالب رحيل الحكومة والنخبة السياسية المتهمة بالفساد.

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