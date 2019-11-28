وظائف شاغرة بشركة الإتصالات

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت شركة الاتصالات السعودية “ STC ”، عن وظائف إدارية شاغرة لذوي الخبرة، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.

وأوضحت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى: أخصائي المحاسبة: درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة، مدير خدمات الأمن: درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

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