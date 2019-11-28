النيابة تحذر: هذه العملية تعني التحقيق معك في شبهة غسل أموال

صحيفة الخليج الالكترونية

حذّرت النيابة العامة من الوقوع في شبهة غسل أموال من خلال قبول استلام أموال بالحساب المصرفي، ومن ثم تجزئتها وتحويلها إلى عدة حسابات مصرفية.

وقالت النيابة العامة في تغريدة عبر حسابها الرسمي بـ”تويتر”: “احذر من أي طلب يتعلق باستلام أموال نقدية لإيداعها في حسابك المصرفي، بغرض تجزئتها وتحويلها إلى عدة حسابات مصرفية”.

وأضافت أن صاحب الحساب قد يكون بذلك عُرضة للمساءلة الجزائية، للاشتباه باشتراكه في عملية غسل أموال.