مدير عام تعليم عسير يدشن معرض العلوم بمدارس طلائع المستقبل بخميس مشيط

ابها

دُشّن اليوم -الأربعاء 30 ربيع أول 1441هـ – معرض ” العلوم والمواهب المتعددة ” بنسخته الثانية بمدارس طلائع المستقبل العالمية في قسم البنين بحضور مدير عام التعليم بمنطقة عسير الأستاذ : سعد بن أحمدة الجوني و مدير التعليم الأهلي و الأجنبي الأستاذ : عبدالله بن سعد الأسمري وكوكبة من المشرفين التربويين والإعلاميين ومدير عام شركة مواهب التربية للتعليم والتدريب الأستاذ : محمد بن علي الزهراني وقائد المدارس وأداريها ومعلميها وبقسم البنات بحضور مساعد مكتب التعليم الأهلي الأستاذة :مسعدة الأسمري ورئيسة النشاط الكشفي الأستاذة: شريفة الألمعي ورئيسة قسم نشاط الطالبات بمكتب التعليم بخميس مشيط الأستاذة : منى العُمري و كوكبة من مشرفات التعليم الأهلي والأجنبي بتعليم عسير وقائدة المدارس وإداريتها ومعلماتها، وقادة وقائدات مدارس شركة مواهب التربية للتعليم والتدريب و مشرفي مدارس الشركة وأداريها و أولياء أمور الطلاب ومدعوين لحضور المعرض من مختلف مدارس محافظة خميس مشيط، واحتوى المعرض على العديد من الاختراعات في مجالات عدة حصل بعضها على جوائز محلية وعالمية وشارك بها مخترعوها على مستوى المملكة، وبعض الأعمال الفنية الإبداعية وأعمال أنشطة المدارس المشاركة ، حيث أن المعرض يستضيف عدد من المدارس الأخرى.

وصاحب المعرض حفل يتخلله فقرات ممتعة لطلاب وطالبات المدارس تمثلت بمسرحيات باللغة الإنجليزية وبعض الأناشيد ومشاركة طلاب باللغة الصينية فيها و أبطال رياضة الكاراتيه واللياقة البدنية وختم الحفل بتكريم للقائمين والمنظمين له ( قسم البنين وقسم البنات )، وهدايا تذكارية من المدارس للحضور.

في الختام وجهت عبارات الشكر والامتنان من مدير عام التعليم بمنطقة عسير والحضور وأشادوا بمحتوى المعرض .