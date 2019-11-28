ما هي أهم مراحل تطوّر الطفل بين 3 و4 سنوات؟

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 نوفمبر 2019 بين عمر 3 و4 سنوات يزدهر خيال الطفل، ويكون ذلك تمهيداً لنضجه في العامين التاليين في مجالات عديدة. هناك تغيرات كثيرة وقفزات تحدث للطفل في مرحلة ما قبل المدرسة، تبدأ مع عيد ميلاده الـ 3، إليك أهمها وفقاً لموقع الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال:

التطوّر الحركي: * يستطيع الطفل القفز ثم الوقوف على قدم واحدة لمدة 5 ثوانٍ. * يتمكن الصغير من صعود السلم وهبوطه دون دعم. * يستطيع رمي الكرة بيده، ويتمكن في معظم الأحيان من التقاطها بيده وهي تقفز. * يستطيع التحرك للأمام والخلف بخفّة. المهارات الحركية الصغرى (اليد والأصابع): * يتمكن الطفل من نسخ الأشكال المربعة. * استخدام المقص. * رسم دوائر ومربعات. * يبدأ في نسخ بعض الحروف. التطوّر اللغوي: * يدرك مفهوم التشابه والاختلاف. * يبدأ في اتقان بعض قواعد اللغة. * يتحدث مستخدماً 5 أو 6 كلمات في الجملة الواحدة. Advertisements * يتحدث بوضوح كافٍ بحيث يتمكن الغرباء من فهم ما يقصده. * يحكي القصص. التطوّر المعرفي: * يستطيع تصحيح أسماء بعض الألوان. * يدرك مفهوم العد، وربما يعرف بعض الأعداد. * يطرح بعض المشاكل من وجهة نظر أو زاوية واحدة. * يبدأ في إدراك مفهوم الوقت. * يتبع تعليمات من 3 أجزاء. * يتذكر أجزاء من القصة التي سمعها. التطوّر الاجتماعي والعاطفي: * يرغب في اكتساب خبرات جديدة. * يتعاون مع الأطفال الآخرين. * يبدأ في ألعاب يتقمص فيها دور الأب، أو الأم بالنسبة للفتيات. * يبتكر بعض المسرحيات أو الأحداث الخيالية. * تحب الفتيات ارتداء فساتين مختلفة. * يتفاوض عند مواجهة تحديات. * يكون أكثر استقلالية ويحاول عمل الأشياء بنفسه. * في كثير من الأحيان لا يستطيع التمييز بين الواقع والخيال.

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