"فيسبوك" تطلق تطبيقًا جديدًا يكافئ مستخدميه بمبالغ مالية

دبي - بواسطة محمد فارس © شركة فيسبوك شركة فيسبوك

كتب - عاصم الأنصاري:

أطلقت شركة فيسبوك الأمريكية تطبيقًا جديدًا باسم "Viewpoints"، يكافئ مستخدميه بمبالغ مالية نتيجة مشاركتهم في استطلاعات رأي مختلفة.

ووفق ما ذكر موقع "TechCrunch"، قالت الشركة أن التطبيق الجديد بمثابة أداة مثالية لقياس أداء وتطوير تطبيقاتها المختلفة كـ"فيسبوك"، و"إنستجرام" و"واتساب"، إذ أوضحت "فيسبوك" في منشور لها عبر مدونتها "أن الطريقة المثلى لتحسين المنتجات هي الحصول على الآراء من الأفراد مباشرة".

وعن آلية عمل تطبيق "Viewpoints"، بمجرد أن ينشئ المستخدم حسابه، يستطيع الحصول على الأموال، حيث تتم دعوته للتعرف على برنامج المكافأة الذي يتم من خلاله جمع عدد من النقاط، والتي تحول إلى نقود بالاعتماد على الاستطلاع الذي سيشارك فيه المستخدم ومدته والنقاط التي حصل عليها.

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وبحسب الشركة فإن المستخدم يمكنه الحصول سنويا على 600 دولار أمريكي، ويُحول المبلغ المالي إلى حسابه عبر خدمة "باي بال".

وقبل كل برنامج، تشرح "فيسبوك" المعلومات التي سوف تجمع من المستخدم، وكيفة استخدامها، وعدد النقاط التي سوف يحصل عليها بعد انتهاء البرنامج.

ويحصل التطبيق على بيانات المستخدمين، مثل الاسم، وعنوان البريد الإلكتروني، والموقع الجغرافي، وأكدت الشركة على أن بيانات مستخدميها في التطبيق لن تباع إلى أية جهات خارجية، كما أنها لن تقوم بمشاركة نشاطات حسابهم وربطها بالتطبيق دون أخذ موافقة المستخدم.

كما أشارت الشركة أن التطبيق متاح حاليًا للمستخدمين الأكبر من 18 عامًا، وأن لكل برنامج معايير قبول خاصة به، ومقتصرا على المشتركين داخل الولايات المتحدة، على أن يكون متاحًا في دول أخرى العام المقبل.​