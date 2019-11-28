"تويتر" ترسل تحذيرًا هامًا لمستخدميها غير النشيطين

دبي - بواسطة محمد فارس © تويتر تويتر

كتب - عاصم الأنصاري:

أرسلت شركة "تويتر" تحذيرًا لأصحاب الحسابات غير النشطة، ممن لم يدخل إلى حسابه منذ أكثر من 6 أشهر، بأنها ستقوم بحذف حساباتهم في حال عدم تسجيلهم الدخول مرة أخرى قبل 11 ديسمبر المقبل.

وأكدت الشركة أن تلك الخطوة تأتي في سياق عملها على تحسين وخدمة التفاعل العام على المنصة.

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ووفق ما ذكر موقع "ذا فيرج" عن إدارة "تويتر"، "نحن نعمل على حذف الحسابات الخاملة، كي نزود المستخدمين في تويتر بمعلومات يثقون بها، أكثر دقة وصدقية، ويدخل في إطار هذا العمل توجيه نداء للمشتركين لاستخدام موقع التواصل الاجتماعي بأكثر فعالية بعد التسجيل وفقًا لسياستنا المتعلقة بالحسابات الخاملة".

وقال المتحدث الرسمي للشركة، بدأنا بإرسال الإنذارات المسبقة لعدد من المستخدمين، محذرين بأن حساباتهم ستحدف بشكل دائم نظرًا لعدم تسجيل الدخول للمنصة لفترة طويلة.

كما أن عملية حذف الحسابات غير النشطة ستستغرق عدة أشهر، ما يعني أنه بعد انتهاء المهلة في 11 ديسمبر المقبل، لن تبدأ عملية حدف جماعية للحسابات في اليوم التالي.​