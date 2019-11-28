مصر.. الإعدام لهشام عشماوي

دبي - بواسطة محمد فارس © Sky News Screen Grab عشماوي لدى وصولها إلى مطار في مصر التي تسلمته من ليبيا

وأوضح المراسل أن المحكمة العسكرية أصدرت هذا الحكم بعد أن أدين عشماوي الذي تسلمته القاهرة قبل عدة أشهر من ليبيا، في التورط في 14 قضية، ومنها.

1.محاولة استهداف وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم عام 2013: وذلك برصد موكبه وتصويره والتخطيط لاغتياله على أن يتولى أحد أفراد التنظيم الإرهابي تنفيذ العملية بصور انتحارية يستقل السيارة المفخخة ويقوم بتفجيرها أثناء مرور الموكب .

2. التخطيط والتنفيذ لاستهداف السفن التجارية لقناة السويس خلال النصف الثايى من عام 2013 .

3. الاشتراك في تهريب أحد عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس المُكنى "أبو أسماء" من داخل إحدى المستشفيات الحكومية بالإسماعيلية بعد إصابته بشظايا متفرقه بجسده والمتحفظ عليه بحراسه شرطية وذلك بالاشتراك مع أفراد أخرين من التنظيم الإرهابي.

3.تولى الإرهابي المذكور قيادة المجموعة الإرهابية المنوه عنها خلفاً للُمكنى أبو محمد مسلم، ونهج استخدام تكتيك " الصيد الحر" خلال النصف الثاني من عام 2013 والمتمثل في التحرك بسيارة على الطرق المختلفة بنطاق الجيش الثاني واستهداف المركبات العسكرية، وذلك، أثناء تحركها باستخدام الأسلحة النارية.

لعام 2019.. أقوى جيوش العالم

وقد قام باستهداف إحدى السيارات العسكرية ى كان يستقلها خمسة أفراد تابعين للقوات المسلحة أثناء تحركها بطريق الصالحية الجديدة، وكذا استهدافه سيارة عسكرية أخرى يستقلها ضابط ومجند سابق وأربعة جنود بالكبينه الخلفية حال تحركها بطريق الصالحية الجديدة وبذات الكيفية المذكورة.

وكذا استهدافه سيارة تلر ( ناقلة دبابات ) محمل عليها دبابة إم 60 بطريق القاهرة – الإسماعيلية واستهدافه لإحدى السيارات العسكرية، التي كان يستقلها ضابط ومجند سائق أثناء تحركها بطريق (القاهرة – الإسماعيلية ) ، وقد أدى ذلك إلى مقتل مستقلي هذه السيارات من الضباط والأفراد وتدمير هذه السيارات .

Advertisements

5.استهدافه مع أخرين من عناصر التنظيم الإرهابي عدد من المباني الامنية بالإسماعيليةبتاريخ 19/10/2013 ومن خلال سيارة مفخخة.

أخبار ذات صلة

6. اشتراكه مع أخرين في عملية استهداف عدد من المبانى الأمنية بأنشاص بتاريخ 29/12/2013 .

7. استهدافه لمدرعتين تابعتين لوزارة الداخلية وتدميرها حال اعتراضهما للسيارة التي كان يستقلها وأخرين من التنظيم الإرهابي بشرق مدينة بدر طريق القاهرة - السويس .

8. استهداف سيارة تابعه لعناصر حرس الحدود والالتفاف حول تبه جبلية والإختفاء خلفها ثم استهدافها بمجرد وصولها لمنطقة الكمين المخطط وقتل جميع أفرادها والإستيلاء على كافة الأسلحة التي بحوذتهم .

9. تولى إمارة تنظيم أنصار بيت المقدس عقب مقتل الإرهابي المُكنى أبو عبيده وقبل انتقاله رفقه عناصر التنظيم التابعين له من المنطقة الجبلية بالعين السخنة إلى عناصر التنظيم بالصحراء الغربية والتمركز في بادئ الأمر في منطقة (البويطى ) ثم الانتقال إلى التمركز شرق نقطة حرس حدود ( الفرافرة ) .

10. ضلوعه بالرصد والاستطلاع ووضع مخطط استهداف وتنفيذ الهجوم الإرهابي على نقطة حرس حدود ( لفرافرة ) وقتل جميع ضباطها وأفرادها وتفجير مخرن الأسلحة والذخيرة بها بتاريخ 19/7/2014 .