دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters توت عنخ آمون - أرشيف -مصر.. اكتشاف 3 توابيت فرعونية في "العساسيف" بالأقصر (صور)

اكتشفت البعثة الأثرية الفرنسية التابعة لجامعة ستراسبورغ والمعهد الفرنسي للآثار الشرقية، والعاملة بمنطقة آثار العساسيف بالقرنة، 3 توابيت خشبية بالفناء الخارجي للمقبرة رقم 33.

وقال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن التوابيت الثلاثة ترجع لعصر الأسرة 18، وفي حالة جيدة من الحفظ، صور عليها بعض الزخارف الملونة والكتابات الهيروغليفية.

من جانبه قال فتحي ياسين مدير عام آثار البر الغربي بالأقصر، إن التابوت الأول لسيدة تدعى "تي أبو"، ويبلغ طولة 195 سم وتوجد عليه زخارف ملونة وكتابات هيروغليفية.

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أما التابوت الثاني فيبلغ طوله حوالي 190 سم، مطلي باللون الأصفر، وعليه أعمدة من الكتابات الهيروغليفية على خلفية باللون الأبيض وهو لسيدة تدعى "راو"، و التابوت الثالث طوله حوالي 180 سم عليه طبقة جصية وألوان بيضاء وأعمدة باللون البني، وخال من أية كتابات.

يذكر أن هذا الموسم الثاني لأعمال البعثة الفرنسية الأثرية، حيث نجحت خلال الموسم الأول في الكشف عن لوحة من الحجر الرملي نقشت عليها ثلاثة نصوص لتقديم القرابين وأسماء لاثنين من كبار رجال الدولة هما "تيتي عنخ" و"أنيني" صاحب مقبرة TT81، وتابوت خشبي لشخص يدعا "بويا" يعود لعصر اللأسرة 18.

القاهرة - ناصر حاتم