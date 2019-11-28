شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. امطار رعدية بالسعودية وضباب بالبحرين وصافى بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد طقس الخليج اليوم،الخميس، هطول أمطار رعدية فى السعودية، بينما يتون الضباب فى سماء البحرين، ويكون صافيا فى أبو ظبى

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم، الخميس، استمرار هطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة تشمل السواحل منها تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة، كذلك على مناطق حائل، القصيم، الشرقية والأجزاء الشرقية من الحدود الشمالية والأجزاء الغربية والشمالية من منطقة الرياض، ولايستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من شرق وجنوب غرب المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات ان الطقس اليوم الخميس، في مملكة البحرين، سيشهد وجود ضباب خفيف في بعض المناطق في بداية اليوم، ثم يتحول إلى معتدل مع بعض السحب إلى غائم جزئياً خلال المساء.

وسجلت درجة الحرارة العظمى 27 درجة مئوية والصغرى 19 درجة مئوية.

الامارات

تشهد دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم،الخميس، أجواءا مناخية صافيا. حيث سجلت درجة الحرارة العظمى 22 درجة مئوية

الكويت

يسود الطقس الغائم جزئيا دولة الكويت. حيث سجبت درجة الحرارة العظمى 27 درجة مئوية