شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء أكبر مدرسة لتعليم السعوديات قيادة السيارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتابع الأمير تركي بن طلال، أمير منطقة عسير بالسعودية، مستجدات مشروع إنشاء مدرسة قيادة السيارات للسيدات بمنطقة عسير والتي سبق أن أعلن عن إنشائها في وقتٍ سابق.

وفي هذا السياق، كشف الدكتور أسامه الحيزان، الرئيس التنفيذي لمدرسة "تطوير" للقيادة، عن البدء في أعمال التسوية والتفجير في الأرض التي سيقام عليها مبنى المدرسة، على طريق الملك فهد بأبها، وسيشرع مقاول المشروع في أعمال البناء خلال العشرة أيام القادمة، وسيكون العمل على فترتي عمل يومياً لضمان سرعة إنجاز المشروع.

وأشار الدكتور الحيزان إلى أن مدرسة "تطوير" لتعليم قيادة السيارات التي يجري تنفيذها في عسير على مساحة 70,000متر مربع، ستكون واحدة من كبريات مدارس تعليم قيادة المركبات في السعودية، وتحتوي على تصميم ميدان تدريبي لكافة المهارات والتمارين المعتمدة من إدارة المرور، والمطبقة في جميع مدارس "تطوير".

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وتم تصميم ميدان التدريب بالتعاون مع شركة نمساوية، تُعد إحدى أكبر الشركات الهندسية المتخصصة في العالم لتصميم وهندسة ميادين التدريب للمركبات.

كما يتميز تصميم مبنى المدرسة بواجهات عصرية متماشية مع بيئة منطقة عسير.