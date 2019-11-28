عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

من المعروف أن النساء أكثر عُرضة لسيلان الدموع من الرجال، وتبين الإحصاءات أن المرأة تبكي في المتوسط 5.3 مرات في الشهر، بينما يبكي الرجل في المتوسط 1.3 مرة في الشهر. إذن لماذا تنزل الدموع ويبكي الإنسان؟ هل هناك سبب بيولوجي لهذه الظاهرة؟



لدى الرجال مزيد من هرمون التوتستستيرون الذي يعيق عملية البكاء، بينما لدى النساء مزيد من هرمون البرولاكتين الذي يحفّز إنتاج الدموع، لكن لا يقوم هذان الهرمونان بتقرير حاجة الإنسان إلى البكاء.

هناك 3 أنواع من البكاء ينطوي كل منها على آليات ومواد كيميائية مختلفة، هي:

النوع الأول. تقوم الغدة الدمعية بإفراز بروتين يحتوي على مواد مضادة للجراثيم، وعندما يتم تحرير السائل تقوم الدموع بتزييت سطح العين بأكمله، فتكون وظيفة هذا النوع من إنتاج وإفراز الدموع تليين العين وترطيبها لحمايتها.

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يمكن أن يحدث هذا النوع في أي وقت، خاصة عند التعرض لأحد المهيجات مثل تقطيع البصل، أو التعرض للرياح. هذه الدموع لا إرادية الغرض منها حماية العين، وطرد الأجسام العشوائية مثل الأتربة.

النوع الثاني. يسمّى هذا النوع بالبكاء العاطفي، ويتم فيه إنتاج كمية ضخمة من الدموع تصل إلى القناة الأنفية وتسقط على الخدين. يحدث هذا النوع استجابة للإجهاد، والإحباط، والحزن، والسعادة، أو أي انفعال مثير للدموع.

النوع الثالث. يرتبط هذا النوع بالهرمونات، خاصة هرمون السيروتونين، وليس فقط التوتستستيرون والبرولاكتين المشار إليهما أعلاه. يلعب السيروتونين أدواراً متعددة في الموازنة بين الوظائف الجسمانية والنفسية، فهو يؤثر على الأمعاء ويقوم بقمع الشهية، ويساعد على تجلط الجروح، ويقلل من الرغبة الجنسية، وكثافة العظام.

أظهرت الدراسات أن ارتفاع مستوى التربتوفان مقدمة لارتفاع مستوى السيروتونين، ويحدث ذلك لدى النساء بعد الولادة وهي فترة تتميز بعدم الاستقرار العاطفي وزيادة معدلات البكاء. يحدث هذا التغير الهرموني أيضاً عند الوقوع في الحب، وعند طرد التوتر والإجهاد عند طريق البكاء الحاد.

لماذا تسيل الدموع من النساء أكثر من الرجال؟

يعتقد العلماء أن القنوات الدمعية لدى الرجال أكبر حجماً من النساء، لذلك تسيل دموع المرأة إلى الخارج بسهولة.