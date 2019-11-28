حيلة غريبة للشبع بسرعة.. ما هي؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

هل تريدين أن تشعري بالشبع بسرعة ومن كميات طعام أقلّ لخسارة الوزن؟ لا تقلقي، فالأمر ليس بهذه الصعوبة، ولن يتطلب منكِ مجهوداً كبيراً، إذ إنّ السر يكمن في حيلة غريبة ولكن سهلة ستفي بالغرض.



هذا ما كشف عنه الدكتور شارل سبينس، وهو مناصر لعلم جديد يدعى gastrophysics، وفي حين أنّ هذا العلم يرتكز في أسسه على تأثير الحواس المتعدّدة في ما يتعلّق بطريقة تناولنا الطعام، يكشف سبينس بكل بساطة أنّ سر الشبع السريع يكمن في إستخدام أطباق حمراء لتقديم الطعام وتناوله!

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أمّا السبب وراء فعالية هذه الطريقة، فيعود إلى كون اللون الأحمر مؤشراً بدائياً وغرائزياً للخطر، وبالتالي فإن إستخدامه في تقديم الطعام سيخفّف بنسبة ملحوظة من الرغبة في تناوله، في المقابل لا يظهر اللون الأحمر المستخدم في الطبق أي تباين مع الطعام المسكوب داخله، ما يجعل الأخير يبدو أقلّ جاذبيّة، وبالتالي ستجدين نفسكِ تتناولين منه كميات أقلّ من المعتاد.

ومن جملة النصائح الأخرى التي يقدّمها الدكتور سبينس في هذا السياق، نذكر ضرورة إطفاء التلفاز خلال تناول الطعام، لأنّ الدماغ لا يقوم بإستيعاب كمية الطعام التي نتناولها خلال المشاهدة، ما يسبّب الإفراط الغير واعي في تناول المأكولات.

كذلك، ينصح كلّ من يريد خسارة الوزن بالجلوس لتناول الطعام بمفرده، إذ إنّ دراسة حديثة أظهرت إقدام الفرد على تناول كمية طعام أكثر بـ35% عند جلوسه مع أشخاص آخرين على الطاولة.