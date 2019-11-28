باحثون: عمليات شد الوجه تبدد الثقة بالنفس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أشار بحث أميركي جديد، إلى أن إجراء عمليات شد الوجه لا يزيد بالضرورة من ثقة المريض بنفسه.

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وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن الباحثين وجدوا أن المرضى، الذين تسهم مثل تلك الجراحات التجميلية في تغيير مظهرهم، ليظهروا أصغر بنحو 9 سنوات تقريباً، لا يشعرون دوماً بتعزيز ثقتهم بأنفسهم، بل ربما ينتهي بهم الأمر أحياناً بإحساسهم بشعور سيئ. واستندت الدراسة إلى استبيان آراء وفحص حالات نحو 59 سيدة ورجلاً، ممن خضعوا لجراحات شد الوجه على يد الطبيب ذاته.

وتجدر الاشارة هنا إلى أنه تجرى نحو 6 آلاف عملية شد للوجه في بريطانيا سنوياً، وتكلف الواحدة منها نحو 5 آلاف جنيه استرليني. كما تحوز هذه العمليات التجميلية شعبية كبيرة في مختلف دول العالم، بينها الدول النامية.