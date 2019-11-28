5 حلول للتخلص من رائحة السمك في المنزل!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

تعتبر رائحة السمك بعد الطبخ من الروائح النفاذة التى تصل الى حد الزفارة، وهى أكثر ما يُزعج الأسرة في المنزل، فهناك بعض الطرق الطبيعية التي تساعد على التخلص من رائحة السمك في المنزل منها:



- القرفة: تعتبر من أفضل الحيل لإزالة الروائح الكريهة في المنزل وامتصاصها.

قُم بوضع 4 أعواد من القرفة على ماء مغلية حتى تتبخر، مما سيساعد على التخلص من الرائحة النفاذة، وذلك لرائحتها الزكية التي لا يختلف عليها أحد.

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-الليمون: تُقطع ثمرتين من الليمون، ووضعه في ماء مغلي حتى يتبخر.

- الفانيليا: تحضير ورقة ألمونيوم، ثم سكب كمية لا بأس بها من الفانيليا والإقفال عليها، ثم وضعها في الفرن، وفتحها، وستندهش من الرائحة الذكية.

- فتح نوافذ المنزل: يُنصح بفتح جميع نوافذ المنزل، وذلك لمساعدته في تهوية المكان من رائحة السمك النفاذة.

-الخل: وضع كمية قليلة من الخل في إناء معدني في ماء ساخن، وتركه حتى تغلى الماء، ثم تركه حتى يتحول إلى بخور.