شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نصائح للوقاية من نزلات البرد الشديدة في الشتاء القارس! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 نوفمبر 2019 متابعات_الخليج 365 بعد أن مرت الكثير من دول العالم بصيف حار للغاية، يتنبأ خبراء الطقس بشتاء شديد البرودة، ويصاحب الطقس البارد مرض الإنفلونزا الذي يدمر الجسم.

اتبع النصائح التالية لوقاية جسمك من نزلات البرد الشديدة في الشتاء القارس: 1- تأكد من تناول الفواكه والخضراوات بشكل يومي. Advertisements 2- تناول الحمضيات التي تحتوي على فيتامين سي، وتحديداً الجوافة والبرتقال. 3- أدخل في طعامك المكونات التي تحتوي على الزنك والسلينيوم والمتواجدة في المكسرات واللحوم والكبد والدواجن. 4- الإكثار من شرب الماء والعصائر والسوائل حتى لا يضعف مناعة الجسم ويعرضه للجفاف. 5- الحصول على قسطاً كافٍ من النوم، حيث أن النوم الجيد يزيد المناعة في الجسم، مما يؤدي لقدرة الجسم على مقاومة نزلات البرد.

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