لن تصدق.. نوع من التوابل كان سعره أغلى من سعر الذهب!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

التوابل لها أهمية كبيرة في حياتنا فلا يمكننا الإستغناء عنها بأي حال من الأحوال سواء في الطهي أو لأغراض أخرى صحية حيث يمكن للتوابل أن تحقق ما لا تستطيع تحقيقه أحيانا العقاقير الطبية والمسكنات فتقوم التوابل بالقضاء على العديد من الأمراض والمشاكل الصحية بصورة طبيعية وآمنة جدا.



تعد التوابل هامة جدا للجميع فهي تعطي طعما مختلفا ومذاقا متميزا للأطعمة التي نتناولها كما أنها تعد مصدر غني جدا بمضادات الأكسدة التي تعمل بجدارة علي مقاومة الأمراض والقضاء عليها فوريا وتعتبر الفائدة الأكثر أهمية للتوابل أنها لا تعطيك سعرات حرارية عالية بمعنى أن تناولها لايؤدي إلي زيادة الوزن وإنما يؤدي إلي العكس.

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ولكن هل تعلم أنه يوجد نوع من أنواع التوابل كان أغلى من الذهب عند القدماء المصريين ؟

فوائد اليانسون

قد لا تكون على علم بذلك ولكن القدماء المصريين كان يحبون التوابل جدا ويفضلونها ولا يستغنون عنها مهما كانت الظروف ويعتمدون عليها إعتمادات شتى وبالأخص اليانسون الذي كان له قيمة كبيرة جدا لديهم حتى أن سعره أنذاك كان يتعدي سعر الذهب.

ويرجع السر في غلاء سعره بهذه الطريقة هو إستخدامه في تحنيط الموتى ولذلك كان سعره مرتفعاً بتلك الطريقة.