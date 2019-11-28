دراسة: الوقوف لمدة 5 ساعات يومياً يزيل الدهون!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أشارت دراسة طبية أميركية، إلى أن الوقوف لمدة 6 ساعات يومياً من شأنه إزالة الدهون في الجسم بمعدل الثلث، محذرة من خطورة الجلوس لفترات طويلة لارتباط هذا السلوك الخاطئ بالإصابة بعدد من الأمراض.

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ونظرت الدراسة في عادات وسلوكيات أكثر من 7000 بالغ وقامت بقياس مؤشر كتلة الجسم ونسبة الدهون ومحيط الخصر لكل مشارك، فوجدت أن الرجال الذين يقفون ربع وقت عملهم خلال اليوم انخفضت لديهم إحتمالات الإصابة بالبدانة بنسبة 32%، بينما أولئك الذين ظلوا واقفين نصف وقتهم قلّ خطر إصابتهم بالسمنة بنسبة 59%.

أما بالنسبة للنساء، فعبر الوقوف ربع أو نصف أو ثلاثة أرباع وقتهم خلال اليوم انخفضت لديهم النسبة إلى 35% و47% و57% على التوالي؛ وأوضحت الدراسة أن الوقوف أكثر من ثلاثة أرباع اليوم، أي أكثر من 6 ساعات لا فائدة منه.