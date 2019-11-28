عدن - ياسمين عبد الله التهامي - 41 ألف دولار وفيلا ريفية.. راتب رعاية كلبين سنويا

الخميس 28 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

حياة مرفهة براتب ضخم في انتظار سعيد الحظ الذي يقع عليه الاختيار لرعاية كلبين من سلالة "جولدن ريتريفر"، والعيش معهما في منزل ريفي فاخر مكون من 6 طوابق في لندن.



وتبحث شركة التوظيف Silver Swan Recruitment عن شخص مناسب من محبي الحيوانات الأليفة خاصة الكلاب؛ ليشغل وظيفة مدبر لأحد المنازل الريفية الفاخرة الواقعة في حي كينسينجتون الراقي بالعاصمة البريطانية لندن، بهدف رعاية كلاب مالك العقار مقابل 41 ألف دولار سنويا، شاملة السكن والطعام.

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حسب موقع "بيزنيس إنسايدر" الأمريكي، تشمل المهام اليومية الخاصة بالتدبير المنزلي للمرشح المقرر اختياره تمشية الكلبين أوسكار وميلو مرتين يومياً صباحاً ومساءً، وإدارة مواعيدهم، والتسوق لشراء المواد الغذائية، وتحية الزوار، وتلقي المكالمات، والإدارة العامة للمنزل.

وأضاف الموقع: "كما سيُطلب أحياناً من الموظف المختار أداء بعض الأعمال المنزلية الأخرى حسب الحاجة، بما في ذلك غسل الملابس والطبخ لمالك المنزل النباتي".

أما فيما يخص متطلبات هذه الوظيفة فمنها: أن يكون الشخص المتقدم لديه شغف بالكلاب ورعايتها، وخبرة في رعاية الحيوانات الأليفة، ونشيط ويتمتع بصحة جيدة، وأيضا لديه خبرة في التدبير المنزلي والطبخ.