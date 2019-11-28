شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. موريتانيا تحصل على استقلالها من الاحتلال الفرنسى عام 1960 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - موريتانيا أو جمهورية موريتانيا الإسلامية، هي دولة عربية تقع في الجهة الشمالية الغربية من القارة الإفريقية على ساحل المحيط الأطلسي، ومن أسمائها بلاد شنقيط حسب الرحالة العرب، وبلاد أنبية، وصحراء الملثمين، وفي لهجة السكان المحليين تسمى بأرض البيضان كونها تقع شمال أرض السودان الشقيقة.

استقلت جمهورية موريتانيا الاسلامية عن الاحتلال الفرنسي في اليوم الثامن والعشرين من شهر نوفمبر عام 1960م، وعليه أصبح المختار ولد داداه أول رئيس للجمهورية، ويعدّ هذا اليوم من كل عام عطلة رسمية في البلاد يتم الاحتفال به من خلال العروض العسكرية بمشاركة القوات المسلحة، وقوات الأمن، وفرق التفتيش، والتحقيق العلمي، ومكافحة المخدرات، بالإضافة إلى القوات البحرية والجوية والبرية، وسرايا التدخل الخاص، وأمن الطرق، وعدد من طائرات سلاح الجو في مدينة نواذيبو، وبحضور رئيس البلاد وقائد الأركان العامة للجيوش، وعدد من أعضاء الحكومة والمسؤولين.

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يحد موريتانيا من الجهة الشمالية المملكة المغربية مراكش وجمهورية الجزائر، ومن الجهة الجنوبية جمهورية السنغال، ومن الجنوب الشرقي جمهورية مالي، والصحراء الموريتانية تقع كهمزة وصل بين الشمال والجنوب الإفريقيين.