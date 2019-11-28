شكرا لقرائتكم خبر عن طيران الجيش الليبيى يدمر 35 آلية تابعة لمسلحين تشاديين غرب البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

استهدفت طائرات سلاح الجو التابعة للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، فجر اليوم الخميس، تجمع آليات لمسلحين تشاديين جنوب غرب ليبيا.

وأكد مصدر عسكري ليبي، أن "مقاتلات سلاح الجو الليبي التابع للجيش الوطني السرب العمودي، مي-35 ، قد نفذت طلعات قتالية انطلاقا من قاعدة تمنهنت الجوية في مدينة سبها جنوب البلاد"، مضيفا أن "الطائرات الحربية لسلاح الجو الليبي، قد استهدفت تجمع لآليات تابعة للمرتزقة التشادية كانت تتجهز للهجوم على حقل الشرارة فجر اليوم الخميس وتم تدمير 35 آلية في مشروع تساوة الزراعي".

يشار أن مجموعات مسلحة قد قامت باقتحام حقل الفيل النفطي الواقع جنوب غرب البلاد صباح أمس الأربعاء 27 نوفمبر.

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وقال المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، في بيان صحفي بوقت سابق، إن المجموعات المسلحة التي اقتحمت حقل الفيل النفطي جنوب غرب البلاد اليوم الأربعاء، انسحبت من الحقل باتجاه مشروع تساوه الزراعي بعد تلقيهم ضربة جوية قوية.

وأكد المسماري عبر حسابه بموقع"فيسبوك": "بعد اقتحام عصابة إرهابية مسلحة تابعة لمليشيات الوفاق لحقل الفيل النفطي توجهت مقاتلات السلاح الجوي للمنطقة وشنت غارات على المجموعة المارقة وتمكنت من تدمير 5 آليات مسلحة وسيارة تحمل ذخيرة وتجمع عناصر إرهابية تخريبة.

وأشار المسماري إلى أن التعزيزات العسكرية لازالت تصل تباعا لطرد ما تبقى من مخربين من الحق.