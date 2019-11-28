عدن - ياسمين عبد الله التهامي - فيفو تطلق vivo Z5i بكاميرة ثلاثية ونتوء في الشاشة بـ255 دولار

الخميس 28 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة vivo مؤخرًا عن هاتف vivo Z5i الذي يأتي بتصميم يحاكي هاتف vivo U3 مع ذاكرة عشوائية وسعة تخزين أعلى وسعر 255 دولار.



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ينطلق هاتف vivo Z5i بتصميم نتوء الشاشة، مع معالج Snapdragon 675، وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 128 جيجا بايت، إلى جانب فتحة microSD لزيادة السعة التخزينية.

ويتميز هاتف vivo Z5i بقدرة بطارية 5000 mAh يدعمها تقنية الشحن السريع من شاحن بقدرة 18W، أيضًا يضم الهاتف إعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 16 نيجا بيكسل، وأيضًا مستشعر 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، بينما يأتي المستشعر الثالث بدقة 2 ميجا بيكسل ليدعم عمق التصوير.

أيضًا تتميز كاميرة السيلفي في هاتف vivo Z5i بمستشعر بدقة 16 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات f/2.0، كما يضم الهاتف واجهة FuntouchOS 9.2 مع نظام تشغيل Android Pie، ومن المقرر أن يتوفر هاتف vivo Z5i بسعر 255 دولار أو 230 يورو في السوق الصيني.