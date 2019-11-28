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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أفضل 3 وجهات سياحية في الشتاء.. تعرف عليها

الخميس 28 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

يفضل كثير من المسافرين في فصل الشتاء الذهاب إلى ممارسة رياضة التزلج على الجليد ومشاهدة سقوط الثلوج في بعض الوجهات أو الاستمتاع بحرارة الشمس الدافئة في وجهات أخرى، لذا اخترنا لك 3 من أفضل الوجهات السياحية الشتوية في العالم.



روسيا

تعد روسيا من أروع البلاد التي يمكن أن تقضي فيها فصل الشتاء، فعلى الرغم من برودة الأجواء في بعض الأوقات، فإن هناك الكثير لاستكشافه في هذه المدينة الثلجية المدهشة.

وخلال الرحلة يمكنك القيام بجولة شيقة عبر روسيا من الغرب إلى الشرق من خلال شبكة قطارات مريحة، ستمكنك من رؤية الجزء الأكبر من روسيا وتاريخها وتقاليدها ومناظرها الطبيعية الشتوية.

ويبدأ الموسم الشتوي بروسيا بداية من نوفمبر/تشرين الثاني حتى مارس/آذار، وخلال الموسم تفتح روسيا أبوابها للزائرين، وتقدم برامج وعروضا جديدة كل عام، خاصة عروض الأوبرا والباليه المشهورة عالميا.

كما يمكنك زيارة بحيرة "بايكال" كبيرة الحجم، وخلال فصل الشتاء تتجمد البحيرة بالكامل بجليد كثيف، ما يجعلها مكانا مناسبا للتزلج، بالإضافة إلى العديد من الأنشطة الشيقة الأخرى التي لن تجدها في أي بلد ثانٍ بالعالم.

ويتراوح متوسط سعر الحجرة بفندق في روسيا بداية من 1,674 روبل روسي للفنادق ذات النجمة الواحدة حتى 11,123 للفنادق ذات الـ5 نجوم، أو يمكنك استئجار شقة بغرفة واحدة لمدة شهر لأسعار تتراوح بين 15,000 حتى 45,000 روبل.

ويبلغ متوسط أسعار إيجار سيارة خاصة في روسيا 6,900 روبل في اليوم، أما عن الطعام فيمكنك أن تتناول وجبة محلية بمتوسط 500 روبل، ووجبة سريعة من 140 حتى 470 روبل وزجاجة المياه بـ30 روبل.

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تايلاند

تعد تايلاند من أفضل الوجهات السياحية في العالم، حيث يتحول تجمد الأطراف الطبيعي في هذا الفصل من العام إلى جلسات استلقاء على الشواطئ الخلابة في عدد كبير من الجُزر مثل جزيرة بوكيت وجزر في في وجزيرة كو ساموي وكو فانجان، وأفضل وقت لزيارة تايلاند هو ما بين ديسمبر/كانون الأول إلى فبراير/شباط، وفي بعض المناطق إلى مايو.

ولا تفوت تجربة الأطباق الآسيوية المميزة بمختلف المناطق أثناء زيارتك، خاصة العاصمة بانكوك التي تم اختيارها من ضمن أفضل الوجهات السياحة، كما يمكنك التجول داخل عشرات المتاحف والأسواق والمعابد.

ويتراوح متوسط سعر الحجرة بفندق في تايلاند بداية من 667 باخت تايلاندي للفنادق ذات النجمة الواحدة حتى 9,205 للفنادق ذات الـ5 نجوم، أو يمكنك استئجار شقة بغرفة واحدة لمدة شهر لأسعار تتراوح بين 7000 حتى 25,000 باخت.

ويبلغ متوسط أسعار إيجار سيارة خاصة في تايلاند 1800 باخت في اليوم، أما عن الطعام فيمكنك أن تتناول وجبة محلية بمتوسط 60 باخت، ووجبة سريعة من 55 حتى 150 باخت، وزجاجة المياه بـ10 باخت.

فنلندا

نظرا لروعتها، تجذب فنلندا السياح طوال العام، ويمكنك في الشتاء أن ترى الشفق القطبي في شمال البلاد، وإذا كنت من محبي الشتاء والصقيع ومناظر الثلوج في الأرجاء، ففنلندا ستكون الخيار الأمثل، حيث يهطل الثلج فيها طوال الشتاء، وغالبا ما تكون درجة الحرارة تحت الصفر درجة مئوية بثلاثين درجة، لذا يجب الحرص على ارتداء الملابس الدافئة والمخصصة لهذه الأجواء.

وفي فنلندا غالبا من تسود العتمة في الشتاء، لأن الشمس لا تطلع صباحا وتكون العتمة أشد في شمال فنلندا مما هي عليه في الجنوب.

ومن أفضل مواقعها السياحية منطقة ليفي التي تسمح لك بممارسة رياضة التزحلق على الجليد وسط منظر طبيعي خلاب، ومنطقة تامبيري التاريخية ومدينة توركو التي تعد أقدم مدينة بفنلندا، وبها العديد من المتاحف والمواقع الأثرية التي تعود للقرن الـ13 الميلادي، بالإضافة إلى العديد من المواقع الأثرية المميزة والفريدة.

ويتراوح متوسط سعر الحجرة بفندق في فنلندا بداية من 64 يورو للفنادق ذات النجمة الواحدة حتى 226 للفنادق ذات الخمس نجوم، أو يمكنك استئجار شقة بغرفة واحدة لمدة شهر لأسعار تتراوح بين 550 حتى 1000 يورو.

ويبلغ متوسط أسعار إيجار سيارة خاصة في فرنسا 152 يورو في اليوم، أما عن الطعام فيمكنك أن تتناول وجبة محلية بمتوسط 11 يورو، ووجبة سريعة من 2,40 حتى 9 يورو وزجاجة المياه بـ1.60 يورو.