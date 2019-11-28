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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ترامب الملاكم.. رسائل التحدي والنصر

الخميس 28 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

خلافا لما عود عليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اختار هذه المرة تمرير رسائله السياسية لخصومه دون تدوينات أو تغريدات، مكتفيا بصورة لكنها محملة بشحنة من المعاني.



ونشر ترامب، الأربعاء، صورة مركبة له في شكل ملاكم مفتول العضلات عبر صفحاته الرسمية بموقعي فيسبوك وتويتر، ظهر فيها عاري الصدر، ويرتدي قفازين وحزام الفوز كأنه بطل منتصر بعد مباراة ملاكمة.

ولم يرفق الرئيس الأمريكي أي تعليق مع الصورة، تاركا المجال لمتابعيه لتكهن رسائل بدت واضحة لمعظمهم ممن أجمعوا على أن ترامب يعلن نصرا مسبقا في معركته السياسية مع الديمقراطيين.

ويجري مجلس النواب الأمريكي الذي يهيمن عليه الديمقراطيون تحقيقا في مزاعم إساءة استخدام ترامب سلطته الرئاسية عبر الضغط على أوكرانيا لفتح تحقيق ضد أحد خصومه السياسيين، وهو ما يرفضه الرئيس الأمريكي، معتبرا أن الأمر لا يعدو أن يكون إلا حملة مطاردة، متوعدا بالانتقام من الديمقراطيين في الانتخابات الرئاسية المقررة في 2020.

الصورة تأتي أيضا غداة تجمع انتخابي عقده ترامب في ولاية فلوريدا، أعرب خلاله عن غضبه من "فساد" الديمقراطيين، مشيرا إلى أن الاتهامات الموجهة إليه تأتي في إطار استهدافه بشكل ممنهج لأنه كان "يفضح نظاما مزورا".

وفي الولاية التي تعد إحدى الولايات الرئيسية بالنسبة للانتخابات الرئاسية المرتقبة في نوفمبر/تشرين الثاني من العام المقبل، تعهد ترامب بأن "الفوز الساحق سيبدأ منها"، وهذا على ما يبدو ما ترجمه من خلال حزام الفوز بالصورة التي نشرها.

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وبالتجمع الجماهيري، لم يغفل ترامب التطرق إلى إجراءات الديمقراطيين الرامية إلى عزله بحس فكاهي نادر، وذلك أثناء صفحه عن ديكين روميين في حدائق البيت الأبيض، بحسب التقليد السنوي.

وبسخرية رسمت الابتسامة على شفاه الحاضرين، قال إن الديكين "بريد" (خبز) و"باتر" (زبدة) تلقيا أوامر للمثول في الطابق السفلي لدى آدم شيف الخميس"، في إشارة إلى رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الذي أجرى التحقيق بشأن عزل ترامب في الكونجرس.

ويدرك ترامب أنه حتى في حال وافق مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون على عزله، فإن القرار يظل بحاجة إلى تأييد مجلس الشيوخ الخاضع لهيمنة الجمهوريين، ما يعني أن الأخير لن يصوت لصالح العزل.

ردا على شائعات حول صحته

رأى العديد من المتابعين أن الصورة المركبة التي نشرها ترامب تأتي أيضا ردا على شائعات راجت قبل أيام حول تدهور وضعه الصحي، وذلك بناء على زيارة غير مجدولة أجراها إلى المستشفى.

ولدحض تلك التكهنات الخاطئة، نشر ترامب الصورة التي يظهر فيها رأسه مركبة على جسد ملاكم، ليقول للجميع: "أنا بخير".

الصورة قد تترجم أيضا في جانب منها شحنة الغضب الكامن في أعماق ترامب من شائعات وسائل الإعلام في أعقاب رحلته المفاجئة إلى مستشفى حكومي خارج واشنطن السبت الماضي، وتنامي التكهنات حول وضعه الصحي، وذلك رغم نفي طبيبه التقارير الإعلامية التي تحدثت عن أنه عانى من ألم في الصدر وربما في القلب.

ووفق بيان نشره البيت الأبيض، تعود آخر زيارة طبية سنوية أجراها ترامب إلى شهر فبراير/شباط الماضي، غير أن الرئيس قرر استباق تاريخ الزيارة الطبية الجديدة بسبب أجندة الانتخابات الرئاسية المقبلة، ولتفادي الالتزامات المتوقعة جراء الاستعدادات للاقتراع.