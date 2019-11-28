دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي تطبيق جديد من فيسبوك يُكافيء مستخدميه بـ 600 دولار

أطلقت شركة فيسبوك الأمريكية تطبيقًا جديدًا مؤخرًا يُكافيء مستخدمينه ماديًا مقابل مشاركتهم في استطلاعات الرأي والمهام والأبحاث.

اقرأ أيضًا: كيفية استعادة الرسائل المحذوفة من فيسبوك ماسنجر

يأتي ذلك بعد صدور قرار قضائي أجبر شركة فيسبوك على إغلاق تطبيقين مثيرين للجدل استخدمتهما لجمع معلومات وبيانات.

التطبيق الذي سيحمل اسم فيوبوينتس Viewpoints يعد أداة مثلى لقياس أداء تطبيقات الشركة: مثل فيسبوك، إنستغرام، واتساب، بورتال، وأوكولوس

تقارير صحفية أمريكية أشارت إلى أن فيسبوك سيقدم مكافأت مالية لمستخدمي تطبيقه فيوبوينتس Viewpoints قد تصل إلى 600 دولار أميركي سنويًا.

اقرأ أيضًا: تطبيق جديد يحقق رقماً قياسياً ويهزم فيسبوك وإنستغرام

التقارير ذاتها أوضحت أن فيسبوك ستشرح لمستخدمي التطبيق المعلومات التي ستُجمع منهم، وكيفة استخدامها، وعدد النقاط التي سيحصولن عليها بعد انتهاء البرنامج وكذلك عدد النقاط التي يحتاجونها للحصول على المكافأة المادية؛ حيث ستحول المكافأة عند وصوله إلى هذه النقاط عبر حسابه في خدمة "باي بال".

ونوهت شركة فيسبوك إلى أنها لن تبيع المعلومات التي تحصل عليها من مستخدمينها عن طريق تطبيقفيوبوينتس Viewpoints إلى طرف ثالث.

Advertisements

اقرأ أيضًا: فيسبوك تطور هذه الميزة من انستغرام لمستخدميها

وأوضح القائمون على فيسبوك أن التطبيق سيحتاج من المستخدمين معلومات، مثل: الاسم، عنوان البريد الإلكتروني، بلد الإقامة، تاريخ الميلاد، الجنس، بالإضافة إلى معلومات أخرى، مثل: الموقع الحالي.المزيد:

بالصور: استكشف مقر شركة فيسبوك من الداخل... فخامة تفوق التوقعات

صور لأبرز 10 منتجات مستوحاة من فيسبوك

بالصور.. ما هي أبرز 10 أسئلة تطرحها شركة فيسبوك عند إجراء مقابلة وظيفية؟

صور 10 جوانب سلبية للعمل في شركة فيسبوك

تم نشر هذا المقال على موقع القيادي