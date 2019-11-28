شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الجامعة العربية تنظم حفل توديع للأمين العام المساعد بدر الدين علالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، احتفالية لتوديع للسفير بدر الدين العلالى، الامين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال ، نظرا لانتهاء فترة عمله بالجامعة.



الامناء العامين المساعدين فى حفل توديع السفير العلالى

شارك في الاحتفالية الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط والأمناء المساعدون للجامعة العربية وسفراء الدول العربية.



السفير بدر الدين العلالى والسفيرة هيفاء أبو غزالة الامين العام المساعد

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كان الدبلوماسي المغربي بدر الدين العلالى الذي التحق بالجامعة العربية سنة 2015، وشغل قبل ذلك منصب الامين العام المساعد المكلف برئاسة قطاع الشؤون الاجتماعية.



أحمد أبو الغيط الامين العام للجامعة يلقى كلمة اثناء الاحتفالية

وسبق للسفير العلالي أن تولى منصب سفير المغرب في كل من ماليزيا واستراليا. كما شغل قبل ذلك مديرا للأكاديمية المغربية للدراسات الدبلوماسية.