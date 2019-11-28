شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تؤكد فى رسالة تضامن التزامها بالقضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الخارجية التونسية ، في رسالة تضامن ، وقوفها الدائم والثابت إلى جانب فلسطين وشعبها، مؤكدة أنها ستواصل التزامها بـ"مناصرة القضية في كافة المحافل الإقليمية الدولية".

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وذكرت تونس في رسالة التضامن التي نشرتها عبر موقعها الرسمي بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، "الجميع بمسؤولياتهم من أجل وضع حد لممارسات قوات الاحتلال واعتداءاتها الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، إضافة إلى حث (إسرائيل) على احترام الشرعية الدولية ووقف الاستيطان، والكف عن كل محاولاتها المريبة لتغيير الوضع القانوني والتاريخي للقدس".