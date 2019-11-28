شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الجامعة العربية تودع سفير سلطنة عمان فى مصر لانتهاء فترة عمله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، احتفالية لتوديع الدكتور علي بن أحمد العيسائى، سفير سلطنة عمان لدى مصر، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، نظرا لانتهاء فترة عمله بالقاهرة، وذلك لتعيينه عضوا بمجلس الدولة العماني للفترة الجديدة.

شارك في الاحتفالية الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط والأمناء المساعدون للجامعة العربية وسفراء الدول العربية.

وكان السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان، قد أصدر مرسومًا سلطانيًا يقضى بتعيين أعضاء مجلس الدولة للفترة الجديدة، من بينهم الدكتور علي بن أحمد بن حارب العيسائى، سفير سلطنة عُمان بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية.

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كان الدكتور العيسائى، قد بدأ مباشرة مهام عمله في مصر في الثاني عشر من يوليو 2016، وكان يشغل منصب قائمًا بأعمال وكيل الوزارة للشئون الدبلوماسية في الخارجية العمانية بعد أن كان قبل ذلك سفيرا لسلطنة عُمان لدى تونس.



