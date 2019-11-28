إنتر يهزم سلافيا ويحافظ على آماله في دوري الأبطال

صحيفة الخليج الالكترونية

انتزع إنتر ميلان فوزا قرب النهاية 3-1 على مستضيفه سلافيا براج , يوم الأربعاء ليحافظ على آماله في بلوغ دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ومنح لاوتارو مارتينيز التقدم لإنتر بعد عشر دقائق بعد تمريرة من روميلو لوكاكو.

وأدرك توماس سوتسيك التعادل لصاحب الأرض لكن إنتر حسم الفوز بهدفين في آخر عشر دقائق عندما وضع لوكاكو الكرة في المرمى الخالي من الحارس بعد خطأ من مراقبه ليحرز هدفه الأول في البطولة هذا الموسم، وأضاف مارتينيز الهدف الثالث في الدقيقة 89.

ويتصدر برشلونة المجموعة السادسة برصيد 11 نقطة بعد تغلبه 3-1 على بروسيا دورتموند وضمن التأهل إلى دور الستة عشر، ولدى إنتر سبع نقاط في المركز الثاني ويتقدم بفارق الأهداف على دورتموند فيما يتذيل سلافيا الترتيب بنقطتين.